Safer Space für FLINTA auf der Flucht

Mit der Verabschiedung des neuen Migrationspakts durch die EU am Mittwoch wird der Zugang zu Schutz für Asylsuchende noch stärker erschwert, die Bedingungen auf der Flucht und in den Camps verschlechtert. Es ist wichtiger denn je, hinzuschauen und sich den Zuständen auf der Flucht bewusst zu werden. Menschen auf der Flucht sind täglich mit Ausnahmesituationen konfrontiert, in denen es oft zu Gewalterfahrungen und sogar Lebensbedrohung kommt, die zu Auslösern für Traumafolgestörungen werden können. Wie sieht jedoch die Realität speziell für FLINTA* auf der Flucht aus, die durch patriarchale Strukturen oft besonders belastet sind? Welchen genderspezifischen Risiken für die mentale Gesundheit stehen sie gegenüber? Dazu hören wir von Helen, einer Mitarbeiterin von der politischen Organisation RoSa, die Safer Spaces für Frauen auf der Flucht bereitstellt. Sie hat selber im Rolling Safespace mitgeholfen, einem umgebauten Truck, der Frauen in den Geflüchtetenunterkünften Ritsona, Malakasa und Thiva in Griechenland Beratungs- und Unterstützungsangebote bereitstellt. Aktuell arbeitet sie bei der RoSa-Branche in Freiburg im Crewing-Bereich und ist für die Vor- und Nachbereitung der Helferinnen von ihrem Einsatz im Rolling Safespace zuständig. Triggerwarnung: Im Beitrag geht es auch um (sexualisierte) Gewalt.