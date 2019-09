ساتێک له‌گه‌ڵ شعره‌کانی سه‌ربه‌ست

له‌په‌یوه‌ندییه‌کی پڕۆگرامی ئه‌وه‌رڤۆیس له‌رادیۆی درایئێکلاند له‌گه‌ڵ شاعیر سه‌ربه‌ست عوزێری دانیشتوی ووڵاتی ئه‌ڵمانیا وێڕای ده‌ربڕینی خۆشحاڵی خۆی بۆ ئه‌م به‌سه‌رکردنه‌وه‌یه‌ دوو پارچه‌ هۆنراوه‌ی ده‌نگی به‌زمانی ئه‌ڵمانی پێشکه‌ش به‌پڕۆگرامه‌که‌مان وبیسه‌رانی رادیۆکه‌مان کرد.

سه‌ربه‌ست عوزێری شاعیر خه‌ڵکی پارێزگای سلێمانی هه‌رێمی کوردستانه‌ ماوه‌۹ساڵه‌ له‌تاراوگه‌له‌ووڵاتی ئه‌ڵمانیا ده‌ژی و خاوه‌نی چوار به‌رهه‌می شعرییه‌ به‌زمانی دایک.

Sarbast ozery from kurdistan iraq lives in the Bavarian region of Germany since 9 years , he is a poet and use to write his poems in kurdish language. As a refugee in Germany, he decided to write poems in German language too.

He decicated a special poem to you Our voice listeners