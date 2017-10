Schelte von König Felipe lässt Separatisten in Katalonien ungerührt

Der Chef der katalonischen Regionalregierung, Carles Puidgemont (karles pudsch-themon, dsch und th stimmhaft; so ungefähr - viel Glück!) möchte Ende dieser oder Anfang der nächsten Woche die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien erklären. Dies sagte Puidgemont in einem Interview mit der BBC. Zuvor hatte der in Katalonien nicht besonders beliebte spanische König Felipe, die separatistischen Bewegungen der Regionalregierung scharf verurteilt. Sie gefährdeten die Stabilität Kataloniens und von ganz Spanien. Am vergangenen Sonntag hatten 42 Prozent der Wohnbevölkerung Kataloniens trotz massiver Verhinderungsversuche durch die Guardia Civil in einem Referendum über die Unabhängigkeit abgestimmt. ca. 90 Prozent der abgegebenen Stimmen, sollen für die Loslösung von Spanien gewesen sein. Gestern hatten Gewerkschaften in Katalonien zu einem Generalstreik aus Protest gegen die Polizeigewalt beim Referendum aufgerufen. Der Streikaufruf wurde weitgehend befolgt.