Schottisches Parlament stimmt über erneutes Referendum zur Unabhängigkeit ab

Heute Abend wird das schottische Parlament über ein neues Referendum zur Unabhängigkeit abstimmen. In einem ersten Referendum im September 2014 hatte sich eine knappe Mehrheit für einen Verbleib bei Großbritannien ausgesprochen. Mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU, der in Schottland mehrheitlich abgelehnt wird, ist nun aber eine neue Lage entstanden. Deshalb will die schottische Regierungschefin, Nicola Sturgeon ihre Landsleute Ende 2018 oder Anfang 2019 erneut abstimmen lassen. Der zeitpunkt ist so gewählt, dass die Verhandlungen über den Brexit zu Ende gehen und damit auch klarer wird, was der Brexit bedeutet.

Das schottische Parlament hat allerdings nicht die Befugnis, von sich aus ein Referendum anzusetzen. Die britische Premierministerin Theresa May ist hingegen strickt gegen ein zweites Referendum.