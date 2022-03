Schrägfunk - Schneegestöber

In der Schweiz schneit es immer, oder? Also im Winter, meine ich natürlich. Mehr als in Karlsruhe bestimmt! Kein Wunder also, dass wir auf der Suche nach Winterliedern zunächst in der Schweiz bei den Aeronauten landen. Eine Weile des Stöberns nach Songs zum Thema Schnee offenbart: Das ist dröge und was nach Weihnachten klingt (Glöckchengebimmel im Hintergrund, übertriebene Rührseligkeit, …) ist schon gleich mal Tabu! Überhaupt fnden wir mehr Lieder über Sommer und Sonne als über Schnee. Daher kommen wir schließlich vom Schnee weg und schlittern leicht planlos weiter. Weil unterwegs vieles ausgebuddelt wird, das uns schon bekannt ist, lassen wir zur Abwechslung das Liederkarussell was Neues aussuchen. Übrigens, eine Aufage von Schrägfunk für alle Bands und Musiker:innen da draußen: Wer ein Lied über Sommer und Sonne schreibt, soll gefälligst auch eines über den Winter oder Schnee schreiben. Möglichst unkitschig und trotzdem mit winterlicher Atmosphäre. Danke! So wie Sperling es mit „,Schnee“ schaffen. Ja, die lassen uns auch im neuen Jahr nicht los, sondern landen schon gleich wieder in unserer Januarsendung. Wir sind gespannt, was noch kommt. Hoffentlich viel Gutes, vielleicht auch noch ein bisschen echter Schnee?