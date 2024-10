Schwule Welle - Das Magazin vom 3. Oktober 2024

Bekannt wurde der Schauspielerin der Hauptrolle des bisexuellen Oliver Sabel in der Vorabendserie "Verbotene Liebe". Bei "Unter uns" wiederum spielte er die Rolle des transsexuellen "Dominic Adams". Aber auch sonst spielt der vielseitige Schauspieler in vielen Filmen und Serien mit, mehrfach z.B. im "Tatort" oder in den britischen Filmen "Sodom" oder "The Toymaker".Aber auch auf den Theaterbühnen ist er oft zu erleben und mitschuf er einen Roman, der nun eine Fortsetzung erfährt.Wir sprechen mit dem Künstler und stellen seinen neuen Roman vor.Außerdem blicken wir mal wieder mit dem Schauspieler, Sänger und Musical-Darstellerin die Welt des Musicals. Wir sprechen über aktuelle Shows wie "Herkules" in Hamburg, das Julian für uns angeschaut hat. Wie war es?Und Hartmut war in London und sah u.a. "Cabaret", "The Rocky Horror Show", "Starlight Express", "Next to Normal", "Hadestown" und "Why I am so Single". Natürlich wird auch er berichten.Im Studio: Hartmut und Alex, zugeschaltet ist Julian

Am Donnerstag, 03.10.2024, 19.30h sowie Freitag, 04.10.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 03.10.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.