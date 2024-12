Schwule Welle - Die Weihnachtsshow 2024!

Die Weihnachtsshow 2024

Ho- ho - ho ...! Es ist wieder soweit und wir präsentieren mitten in der Adventszeit passenderweise die "Weihnachtsshow". Hierzu laden wir uns liebe Gäste der Welle ein, blicken zurück und auch in die Zukunft, trinken Glühwein, essen Weihnachtsgebäck und sorgen für viele Überraschungen!



Wir freuen uns auf den Musical-Sänger Julian Wejwar, mit dem wir natürlich auch über den heute im Kino startenden Film "Wicked" reden müssen. Er hat ihn vorab gesehen und wird uns berichten.

Marc Gruppe ist Regisseur, Autor, Schauspieler und bringt zusammen mit seinem Partner atmosphärische Hörspiele (Titania Medien) heraus - schon oft haben wir über ihre Reihe "Gruselkabinett" oder auch ihre "Sherlock-Holmes-Reihe" geplaudert. Aber auch weihnachtliches gibt es von ihnen. Wir plaudern mit ihnen über die besondere (Weihnachts)Zeit und über ihre Pläne.



Wir freuen uns auch, mit Daniel Zeiss und Sebastian Heusel zu plaudern, die beide viele Sendungen bei der Schwulen Welle gestaltet haben und uns zugeschalten sein werden.



Weihnachtsgrüße senden uns zudem heute Abend die Schauspieler Stefan Pescheck und Uwe Peter, der Produzent, Komponist und Sänger Timo Schniering, der Sänger Nico Alesi, die Dragqueens Dita Whip und Betty BBQ und viele andere. Wir hören weihnachtliche Musik u.a. von Hape Kerkeling, Michael von der Heide und Nico Alesi, hören heiter-besinnliche Geschichten und erfahren, warum der erste dokumentierte Weihnachtsbaum angeblich in Freiburg stand.



Also: Glühwein und Gebäck bereitstellen und einschalten: Feiert mit uns!



Im Studio sind: Alex, Sebastian, Daniel, Julian und Hartmut



Donnerstag, 12.12.24, 19.30 Uhr LIVE / Wiederholung: Freitag, 13.12.24, 13.30 Uhr via Livestream bei rdl.de und radio.grenzenlos.ch. Die Sendung liegt außerdem ab Donnerstag, 12.12.24, ca. 22 Uhr in der Mediathek von rdl.de aufrufbar bereit. Frohe Weihnachten!