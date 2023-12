SCHWULE WELLE - DIE WEIHNACHTSSHOW 2023

Die Weihnachtsshow 2023

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2023 unsere traditionelle WEIHNACHTSSHOW! Wir begrüßen viele Gäste, essen Weihnachtsgebäck, trinken Glühwein und hören Musik zum Feste.

Und die Gästeliste ist sehr lang: live sprechen wir mit dem Musiker TOMMES ON THE ROCKZ, dessen neuer Song "Die Saat" in der Sendung seine Radio-Premiere feiern wird.

Und wir freuen uns auf die Freiburger Dragqueen BETTY BBQ, die in den weihnachtlichen Straßen für queere Sichtbarkeit sorgt.

Mit dem Regisseur, Autor und Sprecher MARC GRUPPE von TITANIA MEDIEN wollen wir nicht nur über neue Hörspiele plaudern, sondern auch von queeren TV-Serien schwärmen ... und er hat sogar ein paar Geschenk-Pakete für unsere Hörer/innen mitgebracht.



Weihnachtsgrüße erwarten wir zudem von dem Komponisten, Sänger und Produzenten Timo Schniering, der uns seinen Weihnachtssong mitbringen wird. Robert Sandermann vom Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V. hat eine Ankündigung, ebenso Manuel Kreitmeier vom Theater der Immoralisten. Wir freuen uns aber auch über Grüße von Stefan Pescheck, Leopold Kern, Lucas Timm, Samuel Coenigsberg und Julian Wejwar. Und dann bekamen wir nicht liebe Nachrichten von unserem Hörer Daniel vom Bodensee und den Kollegen von den RadioGays vom Radio Z aus Nürnberg, die übrigens am Donnerstag direkt nach der Schwulen Welle ab 21 Uhr live on Air sind.



Dies und noch viel mehr - es gibt einige Überraschungen - in unserer WEIHNACHTSSHOW 2023.

Hört zu!



Im Studio: Hartmut, Alex und Sebastian

Am Donnerstag, 14.12.2023, 19.30h sowie Freitag, 15.12.23, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Ab Donnerstag, 14.12.2023 ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de