Schwule Welle - Das Magazin vom 12. September 2024

Heute im MAGAZIN freuen wir uns auf ein ausführliches Interview mit der Freiburger Dragqueen DITA WHIP, die die Aktion „Gesichter gegen Rechts“ in’s Leben gerufen hat. Was das genau ist und wie sie derzeit die politische Lage sieht, das erzählt sie uns in der Sendung.



Außerdem schalten wir nach Indien, wo sich derzeit unser Daniel aufhält. Er berichtet uns über die Lage von queeren Menschen in Indien und gibt Tipps, was man als Tourist besser beachten sollte.



Und wir stellen die Freiburger BLITZER BAR vor, die bereits ein Geheimtipp in der queeren Szene der Stadt geworden ist. U.a. kommt Michi zu uns ins Studio und stellt sich unseren Fragen.

Eine Sendung von Hartmut und Dieter

Am Donnerstag, 12.9.2024, 19.30h sowie Freitag, 13.9.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 12.9.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.