Schwule Welle - Das Magazin vom 6. Februar 2025

Das Magazin vom 6. Februar 2025

Heute besteht unsere Sendung aus drei großen Blöcken.

Daniel und Hartmut waren auf der Vernissage der Aktion "Gesichter gegen Rechts" und haben viele Eindrücke und Interviews u.a. der Initiatorin Dita Whip, Gabi Rolland (SPD) und anderen gesammelt. Wir berichten heute über die wichtige Veranstaltung im Freiburger ArTik.



Außerdem sprechen wir Leyan und Celina von Queeramnesty Freiburg über die aktuelle politische Lage national wie international und über den erkennbaren Rechtsruck.



Und mit plaudern mit der neuen Leitung von "Die Schönen - Musiktheater im E-Werk", Stefanie Verkerk und Martin Schurr. Was wird sich ändern an der Freiburger Institution, was sind ihre Pläne und wie verlief der Wechsel?Außerdem haben sie uns drei Songs aus ihrem aktuellen Programm "From Italy with Love" exklusiv eingesungen.



Außerdem freuen wir uns auf den neuen Song von Steffi Irmen aus dem Musical DIE AMME: Er heißt "Mädchen auf dem Pferd". Wir sind gespannt.



Eine Sendung von und mit Alex, Daniel und Hartmut

Am Donnerstag, 06.02.2025, 19.30h sowie Freitag, 07.02.2025, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 06.02.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.