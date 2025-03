Schwule Welle - Das Magazin vom 13. März 2025

Im aktuellen MAGAZIN widmen wir uns wieder spannenden Themen.

FABIAN von dem 38. Queergestreift Filmfestival Konstanz stellt uns brandaktuell und praktisch "druckfrisch" das Programm des diesjährigen Events vor. Vom 3. bis einschl. 13. April 2025 findet das Filmfestival im Zebrakino Konstanz statt.



UWE PETER vom Verein Farbvogel inszeniert derzeit die Komödie "Match Me If You Can" von Nina Hartmann und Gregor Barcal. Am 15. März hat das Theaterstück in Kuzern Premiere, weitere Aufführungen finden danach im Zug und in Luzern statt. Es spielen Jessy Jenni und Marco Sari. Und ... es gibt auch etwas zu gewinnen in unserer Sendung!



Außerdem freuen wir uns RENÉ PÖTTKE alias DJ ReNext. Wie Hartmut ist er ein großer Film- und Oscar-Fan und zusammen sahen sie vor kurzem die Verleihung der 97. Academy Awards. Darüber wollen wir sprechen, außerdem über die 41. Schwule Filmwoche Freiburg und die Party-Reihe QUEER IT UP in der Freiburger Gaststätte Waldsee.



Außerdem stellt der Sänger SLÄDU seinen aktuellen Song "Danke Dir" vor.

Eine Sendung von Alex und Hartmut

Am Donnerstag, 13.03.2025, 19.30h sowie Freitag, 14.03.2025, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 13.3.2025, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.