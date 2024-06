Schwule Welle - Das Magazin vom 13. Juni 2024 / Schwerpunkt: CSD Freiburg

SCHWULE WELLE - DAS MAGAZIN VOM 13. JUNI 2024

Im MAGAZIN geht es heute um die Verarbeitung des Wahlergebnisses in Pirna und in Freiburg. Thomas Kalina vom CSD Pirna wird uns ein kurzes Statement aus der Lage in der sächsischen Stadt geben, ebenso ordnet uns Ronny Pfreundschuh vom CSD Freiburg die Wahlergebnisse ein. Mit ihm wollen wir dann auch auf den Christopher Street Day am 22. Juni 2024 in Freiburg sprechen, der das Motto "Aus die Maus - Sendeschluß für rechte Hetze!" trägt. Im ausführlichen Interview verrät uns Ronny auch mehr über das Programm des Aktionstages.



Außerdem stellen wir die neue Netflix-Serie "Bad Boy Detectives" vor, die einige queere Aspekte hat und überaus spannend ist.



Und wir besprechen ausführlich den queeren indischen Film "Pine Cone", der u.a. auf der Freiburger Schwulen Filmwoche zu sehen war. Regisseur Onir reiste dafür extra aus Indien an und wir waren auch beim Q&A im Kino Kandelhof dabei. Wie ist der Film einzuordnen? Um was geht es? Warum ist er so sehenswert?



Dies und mehr sind unsere Themen diese Woche im MAGAZIN, dazu gibt es viel Musik´. U.a. präsentiert uns Mary B. Good ihren neuesten Song "Pünktlich Si".

Eine Sendung von Dieter, Daniel und Hartmut

Zu hören am Do., 13.6.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 14.6.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.