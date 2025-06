Schwule Welle - Das aktuelle MAGAZIN vom 12.6.25 - natürlich LIVE!

Wie immer ist das MAGAZIN eine bunte Mischung aus Themen von Politik über Gesellschaft, Kultur und Boulevard.



Diese Woche sprechen wir mit dem Team der 34. Freiburger Lesbenfilmtage. Am 18. Juni geht es wieder los im Koki Freiburg und wir stellen Euch das bunte Programm vor.

Am 12. Juni 2025 findet der 14. CSD in Pirna statt und wir reden mit Thomas Kalina, darüber, wie die Vorbereitungen laufen. Übrigens: Am 3. Juli widmen wir erstmals eine ganze Sendung dem CSD Pirna!



Bereits am 21. Juni 2025 wird der CSD in Freiburg die Stadt bunter machen. Was erwartet die Teilnehmenden? Wir sprechen mit Ronny Pfreundschuh vom CSD-Verein und berichten zudem vom CSD-Empfang, der kürzlich in der Freiburger Gerichtslaube stattfand.



Und wir stellen Steffen vor, der in Kürze bereits sein zweiten Album herausbringt. Es heißt "Keep Your Light In Everything" (K.Y.L.I.E.) und ist ein Tribut an die großartige Kylie Minogue. In unserer Sendung sprechen wir mit Steffen und freuen uns auf die Radio-Premiere der zweiten Single-Auskoppelung "Tension", die ab morgen, dem 13.6.25, erhältlich sein wird.

Eine Sendung von Alex und Hartmut

Am Donnerstag, 12.6.2025, 19.30h sowie Freitag, 13.6.2025, 13.30h bei rdl.de .sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 12.6.2025 ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.