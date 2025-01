Schwule Welle - Das Magazin vom 16.01.2025

Das erste MAGAZIN im neuen Jahr mit drei spannenden Themenblöcken:



Wir erinnern an Timothy Patrick Murphy, der im TV-Hit "DALLAS" die Rolle des "Mickey Trotter" spielte. Kurz nach seinem Ausstieg starb der beliebte Schauspieler ("Love Boat", "Hotel", "Hunter", "Sam's Son" u.a.) an den Folgen von AIDS. Wir stellen sein Leben und auch seine letzten Monate in den Mittelpunkt eines kleinen Features.



Schon häufig berichteten wir vom CSD Pirna, der immer wieder von Rechten attackiert wurde. Seit die Stadt einen von der AfD unterstützten Oberbürgermeister hat, hat sich die Lage zugespitzt und zuletzt häuften sich sogar Morddrohungen gegen Mitgleider des CSD-Vereins. Wie gehen die queeren Menschen in Pirna damit um? Was kann man gegen derartige Angriffe tun? Fragen an Klaus vom CSD-Verein Pirna.



Am kommenden Samstag, den 18. Januar 2025, findet die Welturaufführung von "One Night in Mensa" des Freiburger MONDO Musiktheaters statt und wir sprechen mit drei Mitgliedern des Ensembles über das Projekt. Um was geht es, wie war die lange Probenzeit und worauf darf sich das Publikum freuen?



Eine Sendung von Hartmut

Am Donnerstag, 16.01.2025, 19.30h sowie Freitag, 17.01.2025, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 16.01.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.