Schwule Welle - Das Magazin vom 11. Januar 2024

Die Themen sind in der aktuellen Sendung sehr vielfältig. Mit Sorgen blicken wir auf den CSD in Pirna, wo inzwischen ein Kandidat der AfD zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Schon früher wurde der dortige CSD immer wieder von mutmaßlich rechten Mitmenschen angegriffen (die Schwule Welle berichtete). Dennoch kämpft der CSD-Verein weiter für ein solidarisches und weltoffenes Pirna. Wie hat sich die Lage nach der Wahl verändert? Wie geht es weiter?

Das besprechen wir mit Thomas Kalina vom CSD Pirna.



Unsere Nachrichten widerum blicken nach Neubrandenburg, wo ein schwuler OB von populistischen Mitmenschen vermehr angegriffen wird und nach Griechenland, wo die "Ehe für Alle" winkt. Und dann steht am 17. Mai 2024 ggf. eine große Aktion im Profifussball an. Mehr dazu in der heutigen und in der nächsten Sendung.



Etwas angenehmere Themen besprechen wir danach mit dem Sänger, Musical-Schauspieler, Choreograf und Regisseur Julian Wejwar, mit dem wir über aktuelle Shows reden wollen.



Im Studio sind Hartmut und Alex.



Zu hören am Do., 11.1.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 12.1.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.