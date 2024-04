Schwule Welle - Das Magazin vom 4. April 2024

Das Magazin vom 4. April 2024

Am Dienstag der vergangenen Woche fand im sächsischen Pirna eine "Demo gegen Rechts" statt. Anlass war die Vereidigung des Oberbürgermeisters Tim Lochner, der als Kandidat der AfD die Wahl gewonnen hatte. Bereits im Vorfeld gab es einige Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem CSD Pirna, einigte Äußerungen von Herrn Lochner wirken besorgniserregend. Wie ist die Situation u.a. für LGBT derzeit in Pirna?

Das besprechen wir mit Thomas Kalina vom CSD-Team in Pirna.



Kulturell geht es weiter mit einer Dramödie, die am 11., 12. und 14. April 2024 bei der Alemannischen Bühne in Freiburg zu sehen sein wird: "Happy Reincorantion" von Christoph Schlemmer. Das Stück hat viele queere Aspekte und wir sprechen mit dem Ensemble, dem Team und dem Autoren.



Und wir schalten zu Fabian nach Konstanz, wo am 11. April das 37. Queergestreift Filmfestival seine Pforte im dortigen Zebra-Kino öffnet. Was gibt es zu sehen?

Das wollen wir erfragen.



Dazu gibt es Musik und weitere Infos live aus den Studios im Grether-Gelände in Freiburg.

Eine Sendung von Hartmut und Alex

Zu hören am Do., 4.4.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 5.4.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.