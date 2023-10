Schwule Welle - Das Magazin vom 5. Oktober 2023

Das Magazin vom 5. Oktober 2023

Spannende Gäste erwarten wir im aktuellen MAGAZIN. Der schweizer Sänger, Schauspieler und Entertainer MICHAEL VON DER HEIDEstellt uns u.a. sein neues Album „NOCTURNE“ vor.



YANNICK GERBER erwartet uns live auf dem roten Teppich: denn zeitgleich mit unserer Sendung eröffnet das 16. LUST*STREIFEN FILM FESTIVAL in BASEL. Was gibt es in den nächsten vier Tagen dort zu sehen und erleben? Wir wollen es erfragen.



„HAPPY REINCARNATION“ heißt eine Dramödie von CHRISTOPH SCHLEMMER, die ab dem 13. Oktober vom THEATER FLÜGELSCHUH in Denzlingen nahe Freiburggespielt wird. Wir sprechen mit dem Autoren sowie auch mit dem Regisseur MANON OSWALD und dem Produzenten und Schauspieler GREGOR MARSTALLER.



Und wir haben für Euch eine Queere Serie getestet, die bei ARTE und beim SWR zu sehen ist: „NACKT ÜBER BERLIN“. AXEL RANISCH schenkt uns eine sehr ungewöhnliche Geschichte in sechs Teilen. DIETER und HARTMUT werden darüber berichten.



Eine Sendung von Hartmut und Alex

Zu hören im Livestream auf www.rdl.de ab 19:30 Uhr am 05.10.2023 und ab 13:30 Uhr am 06.10.2023.