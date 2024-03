Schwule Welle - Das Magazin vom 7. März 2024

Diese Woche birgt das MAGAZIN viele Gäste, die sich förmlich die Klinke in die Hand geben.

Alex und Hartmut besuchten die Boulevard-Komödie "Lily & Lily" in der Stadthalle Schopfheim. Die Produktion der Theatergastspiele Fürth ist mal wieder prominent besetzt. Wir sprachen z.B. mit dem Schauspieler Stefan Pescheck, den wir seit seiner Rolle in der schwulen Komödie "Patrick 1,5" in diversen Rollen erlebt haben. Außerdem plauderten wir mit Franziska Traub, Schauspielerin und Kabarettistin, die als "Risi von der Kasse" Vielen noch aus der Comedy-Serie "Ritas Welt" bekannt ist. Dies ist aber nur eine Facette ihrer spannenden Karriere. Rebecca-Lara Müller spielt derweil in "Lily & Lily" die titelgebende Hauptrolle und stand uns kurz vor ihrem Auftritt Rede und Antwort. Und wir hatten die Gelegenheit, mit den Schauspielern Johannes "Jay" Landolf, Arnold Weglorz und Fabian Kuhn zu reden.

Der Schauspieler, Musical-Darsteller und Regisseur Julian Wejwar (u.a. "Ludwig 2") war derweil im Londoner Westend und sah u.a. "Mrs. Doubtfire" und "Hamilton". Über diese und weitere Produktionen wird der uns ganz exklusiv berichten.

Wir freuen uns auch auf den Schauspieler und Sänger Bela Klentze, der mit seiner Band "Stairway to Violet" neue Stücke aufgenommen hat und sie uns vorstellen.

Und Thorsteinn Einarsson hat seinen aktuellen Song "Hotel Heartache" mitgebracht.

Dies alles und noch viel mehr präsentieren wir in knackigen 90 Minuten in unserem MAGAZIN.

Eine Sendung von Hartmut und Alex

Zu hören am Do., 7.3.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 8.3.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.