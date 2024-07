Schwule Welle - Das Magazin vom 25. Juli 2024

Viele unterschiedliche Themen aus Politik, Kultur, Boulevard und Gesellschaft werden im Mittelpunkt stehen und wir freuen uns über viele spannende Themen.



Zum Beispiel blicken wir zurück auf zwei CSDs. Einmal sprechen wir mit Thomas Kalina vom CSD Pirna über den Aktionstag vor Ort. Lief alles gut? Pirna war ja dieses Jahr viel beachtet, aus der gesamten Bundesrepublik reisten Menschen an, um den Tag zu unterstützen.

Wir fragen nach.



Daniel und Hartmut waren derweil auf der Cologne Pride und haben sich dort umgeschaut. Wie war es auf dem CSD, der von 1,4 Millionen Menschen gefeiert wurde?



Und wir sprechen mit dem Schauspieler Stefan Pescheck, der in dem Krimi "Das indische Tuch" von Edgar Wallace zu erleben ist. Er spielt die Rolle des Anwalts Frank Tanner in der Neuen Bühne Darmstadt.

Im Studio: Alex und Hartmut, außerdem ist uns Daniel zugeschaltet

Zu hören am Do., 25.07.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 26.7.24, ab 13.30 Uhr. Ab dem 25.07.24 22:00 Uhr ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.