Schwule Welle - GayMusic: Theater-Spezial

Heute dreht sich bei alles um's Theater. Wir sprechen mit dem Schauspieler und Regisseur Martin Mayer, der für die Alemannische Bühne Freiburg die Komödie "E Ma kunnt selten ellai" inszeniert hat. Um was geht es und wie arbeitet man an einem Mundart-Stück?

Und wir plaudern mit dem Musical-Darsteller Julija Wejwar über aktuelle Inszenierungen in Deutschland und England. Hartmut besuchte u.a. in Berlin "Ku'damm 56" und das erste Musical von Rosa von Praunheim: "Die Bettwurst". Und in London sah er u.a. "Back to the Future - The Musical" und eine Neuinszenierung von "Grease". Dies sind aber nur ein paar der Musical, über die wir plaudern werden.

Aber natürlich gibt es auch Nachrichten sowie Veranstaltungstipps aus der schwulen Welt.

Mit: Hartmut, Alex und Julian