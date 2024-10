SCHWULE WELLE - DAS MAGAZIN VOM 10. OKTOBER 2024

Heute dreht sich im MAGAZIN alles um Kunst und Unterhaltung. Wir schalten zu dem Regisseur und Schauspieler MARVIN POLOMSKI, der für die Freilichtbühne Hornberg das Musical "Ghost" inszeniert und auch eine der Hauptrollen spielt.

Der Komponist HENDRIK SCHWARZER hatte kürzlich mit seinem neuen Musical "Spook Me 2" im Europapark Rust Premiere. Ihn trafen wir zu einem sehr interessanten Interview.

Derweil entwickelten UWE PETER und STEFAN ANON vom Verein Farbvogel das Krimi-Dinner "Mord am Filmset", mit dem sie in der Schweiz und auch in Freiburg im Breisgau auf Tour sind.

Schließlich freuen wir uns auf ZACKER, der uns von der QUEER MUSIC NIGHT am 15. November 2024 in Leipzig berichten wird.



Außerdem spielen wir den aktuellen Song von PRIVACY PLEASE: "Gorgeous Girls".



Das und mehr im neuen MAGAZIN.

Im Studio: Hartmut und Alex

Zu hören am Do., 10.10.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 11.10.24, ab 13.30 Uhr. Ab dem 10.10.24 22:00 Uhr ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.