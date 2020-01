Schwule Welle - Das Magazin (Jan '20)

Am Donnerstag, 23. Januar 2020, freuen wir uns in unserer Sendung "Das Magazin" auf einen ganz besonderen Gast: Der Schauspieler, Moderator, Sänger und Entertainer RALPH MORGENSTERN gibt uns ein ausführliches Exklusiv-Interview.

Wir reden mit ihm über seine Karriere, seinen Werdegang als (schwuler) Künstler, über seinen "Kaffeeklatsch", Blond am Freitag" und seine Rollen am Theater.

Und natürlich ist auch die Lage von LGBT ein wichtiges Thema.

Die Themen werden uns nicht ausgehen und wir freuen uns auf das Gespräch.

Julian Wejwar bei der Schwulen Welle

Und ein weiterer spannender Gast kommt zu uns, der Schauspieler und Musical-Darsteller ist (u.a. "Ludwig2 - Das Musical"):. Er war - ebenso wie Hartmut von der Schwulen Welle - kürzlich ausführlich im Londoner Westend unterwegs. Was gibt es dort Neues? Das und mehr wollen wir in unserer Sendung besprechen.

Und natürlich erfahrt Ihr auch, was in der kommenden Woche alles in Freiburg und Umgebung alles in Sachen LGBT los ist. U.a. warten die Party "Queer:Beatz" im Freiburger Jazzhaus" auf Euch, dann die "Superlike"-Party im Hans-Bunte-Areal und in Basel freut sich die Freiburgeer Dragqueen Betty BBQ auf ihrer Party "Ménage à Trois" in der HEIMAT auf Euch. Aber auch die OGays melden sich mit einem Kultfilm auf Euch. Das und noch viel mehr ... in der Spezial-Ausgabe von "Schwule Welle - Das Magazin".

Natürlich gibt es auch wieder Nachrichten aus der Schwulen Welt und Veranstaltungshinweise.

Im Studio: Hartmut & Alex