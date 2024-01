Schwule Welle - Das Magazin vom 18. Januar 2024

Das MAGAZIN ist eine bunte Sendung mit einer Mischung spannender und informativer Themen, wir laden uns interessante Gäste ein.

Für den 18. Januar 2024 haben wir folgende Gäste geplant:

Der Regisseur Daniel Rübesam, dessen Serie WAS WIR FÜRCHTEN bei ZDFneo spannende Themen wie Konversionstherapie, Mobbing und Amoklauf verbindet mit Thriller-Elementen und Horror. Angelegt im tiefsten Schwarzwald packt die Serie von der ersten bis zur letzten Minute und ist mit Schauspieler*innen wie Mina-Giselle Rüffel, Paul Ahrens, Allesandro Schuster und Marie Leuenberger treffend und top besetzt.

Der Musiker, Sänger, Produzent und Komponist Timo Schniering, der am 19.1. seinen aktuellen Song „Flamekeeper“ herausbringt. Der 25-jährige hat sehr früh begonnen, Musik zu schreiben und zu produzieren und ist bereits jetzt mehr als ein Newcomer, der zuletzt auch auf vielen CSDs aufgetreten ist.

Für Wirbel sorgte der Ex-Fußball-Profi Marcus Urban, als er verkündete, dass am 17. Mai 2024 eine Outing-Aktion von Fussball-Spielern stattfinden wird. Inzwischen unterstützen ihn mehrere Profi-Verein sie der FC St. Pauli, Sportclub Freiburg, VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund. Wir sprechen mit ihm über Homosexualität im Profifußball und was für den 17. Mai geplant ist.

Und wir freuen uns auf den Schauspieler Stefan Pescheck, den wir schon mehrfach bei uns zu Gast hatten und der derzeit mit der Komödie LILY UND LILY durch die deutschsprachige Theaterwelt tourt. Am 27.2.24 z.B. spielt er in Schopfheim.

Im Studio sind Hartmut und Alex.

Zu hören am Do., 18.1.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 19.1.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.