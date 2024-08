Schwule Welle - Vor-Ort-Report aus den Studios der TV-Serie "Unter uns"

Seit vielen Jahren hat sich die Daily-Soap "Unter uns" immer mehr in Richtung "Diversität" entwickelt. Ernsthaft angefangen hat es mit dem privaten Coming Out des Schauspielers Lars Steinhöfel ("Easy") 2014, über das wir in der Folge mit ihm in einem längeren Interview sprachen. Kurz darauf outete sich dann auch seine Rolle und inzwischen hat diese die legendäre Schillerallee deutlich diverser gemacht. "Easy" heiratete inzwischen die bisexuelle Figur "Ringo", das Paar hat eine Sohn adoptiert, wehrt sich gegen Homophobie und - wie Schauspieler Lars Steinhöfel erzählt - hilft durch seine Beliebtheit vielen Menschen bei ihrem eigenen Coming Out.

Aber auch eine Transperson zog für einige Zeit in die Serie ein (Jo Weil spielte sie), andere Figuren entdeckten ihre lesbische Ader und derzeit tummeln sich zwei schwule Football-Spieler in den aktuellen Folgen in der Dach-WG und stoßen dabei auf viel Gegenwind.



Grund für uns, in die MMC-Studios in Köln-Ossendorf zu reisen, zumal die Serie dieses Jahr auch ihr 30. Jubiläum feiert.

Alex und Hartmut plauderten mit aktuellen wie ehem. Stars der Serie. Manche wie Sarah V. Zielke, die bereits als Kind in der Serie spielte und inzwischen auf die Autor*innen-Seite gewechselt ist, engagieren sich auch sehr für LGBT-Themen.



Im Vor-Ort-Report sprechen wir u.a. mit Miriam Lahnstein (Patrizia Neumann-Goldberg), Jens Hajek (Benedikt Huber), Lars Steinhöfel (Easy Winter), Martin Baden (Nils Hoffmann), Sarah V. Zielke geb. Bogen (Lili Matern), Nora Fröhlich geb. Koppen (Elli Schneider), Petra Blossey (Irene Weigel), Holger Franke (Wolfgang Weigel), Mars (Sänger und Schauspieler in der Serie) und Julius Dombrink (Theo Wolters.



Eine Sendung von Alex und Hartmut