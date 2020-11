Das Magazin - Soap-Spezial

TV-Serien, Soaps und Telenovelas haben schon lange queere Charaktere in ihre Handlungen eingebaut. Georg Uecker spielte z.B. in der "Lindenstraße" den "Carsten Flöter" und sorgte mit dem ersten schwulen TV-Kuss in den 80ern für sehr viele Schlagzeilen. Wir sprachen erst vor wenigen Monaten mit Georg Uecker (auch) über diese spannende Zeit (der Podcast von dem Interview ist noch bei uns abrufbar).

Mit dem Schauspieler Lars Steinhöfel von "Unter uns" sprachen wir bereits mehrfach und trafen ihn Köln. Er hatte sich vor einigen Jahren zunächst privat geoutet und später entdeckte auch seine Serienfigur "Easy Winter" seine Homosexualität. Inzwischen hat er sogar einen Mann in der Serie geheiratet und derzeit geht es um die Adoption eines Pflegesohnes zusammen mit seinem Serien-Partner "Ringo Beckmann". Alle unsere Gespräche mit Lars Steinhöfel sind noch immer als Podcasts bei uns nachhörbar.

Neu bei "Unter uns" ist seit wenigen Wochen Constantin Lücke, der die Rolle des "Till Weigel" von Ben Ruedinger übernahm. Ein Darsteller-Wechsel ist oft schwierig, aber in diesem Fall scheint er geglückt und Constantin Lücke kommt bei den Fans gut an. Zuvor sah man ihn übrigens auch schon in "Rote Rosen", aber auch in vielen anderen Rollen sowie auf der Theaterbühne.

Bei "Unter uns" spielt der offen schwul lebende Schauspieler den heterosexuellen "Till Weigel".

Genau umgekehrt ist es bei Lennart Borchert, der bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den offen schwul lebenden "Moritz Bode" spielt. Erst diesen Sommer kam er neu in den Berliner Kiez rund um den "Kolleplatz". Seitdem hat seine Rolle schon viel erlebt und das Leben seiner Mitmenschen heftig durcheinander gewirbelt. Inzwischen ist er kaum noch aus der RTL-Erfolgsserie wegzudenken.

Wir freuen uns darauf, in unserer Sendung Constantin Lücke und Lennart Borchert begrüßen zu dürfen und freuen uns auf spannende Gespräche.

Mit: Hartmut und Alex