Schwule Welle - Das Magazin vom 28. November 2024

Vier interessante Schwerpunkte hat unser MAGAZIN am 28. November. Wir sprechen mit dem Mit-Inhaber des Freiburger Theaters der Immoralisten, dem Regisseur Manuel Kreitmeier, über seine aktuelle Inszenierung von Shakespeares' "Macbeth".



Das 30. Jubiläum der RTL-Serie "Unter uns" begehen wir durch einen Rückblick mit dem Schauspieler Lars Steinhöfel, der sich 2014 selbst öffentlich outete und dessen Serien-Figur gut ein Jahr später nachzog. Seit 2014 führen wir regelmäßig Gespräche mit ihm und hören heute in ein Interview aus dem Jahre 2015 hinein - das fast schon ein wenig ein kleines Zeitdokument ist.



Wir widmen uns außerdem der brandaktuellen Netflix-Serie "Arcane". Die finalen Folgen wurde erst kürzlich veröffentlicht und Daniel geht der Frage nach: wie queer ist dieser Steampunk-Krieg zwischen Magie und Wissenschaft?



Und wir freuen uns auf Robert Sandermann vom Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V. Thema ist u.a. eine Veranstaltung zum Welt-Aids-Tag am 1.12.24 im Koki Freiburg. U.a. zeigt die Schwule Filmwoche Freiburg dort den Film "House of Boys". Aber natürlich geht es auch bereits um den Ball Verqueer, den der Checkpoint stets am Fasnets-Samstig veranstaltet. Was ist darüber schon bekannt?



Dies und mehr in unserem MAGAZIN.



Im Studio sind: Alex, Daniel und Hartmut

Am Donnerstag, 28.11.2024, 19.30h sowie Freitag, 29.11.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 28.11.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.