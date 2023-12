Schwule Welle - Das Magazin vom 30. November 2023

Dasist eine bunte Sendung mit einer Mischung spannender und informativer Themen, wir laden uns interessante Gäste ein und spielen auch viel Musik.

U.a. stellen wir Euch die neue Queere Serie BOOM BOOM BRUNO vor, die ab dem 7. Dezember 2023 bei WarnerTV Serie zu sehen sein wird. BEN BECKER und VINCENT ZUR LINDEN sind in den Hauptrollen zu erleben. Regie führte der aus Freiburg stammende MAURICE HÜBNER, den wir vor rund zehn Jahren schon einmal zu seinem Film PORN PUNK POETRY interviewten.

In unserem aktuellen MAGAZIN nun sprechen wir erneut mit ihm.



Außerdem plaudern wir mit MARTIN MAYER von der SCHWULEN FILMWOCHE FREIBURG über zwei Spezial-Events in den kommenden Tagen!



Und wir begrüßen ROBERT SANDERMANN vom CHECKPOINT AIDSHILFE FREIBURG e.V. und sprechen mit ihm über den 25. WELT-AIDS-TAG am 1. Dezember.

Mit: Hartmut und Alex

Zu hören im Livestream auf www.rdl.de ab 19:30 Uhr am 30.11.2023 und ab 13:30 Uhr am 01.12.2023.