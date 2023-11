Harte Kämpfe, historisch und heute

"So einfach und so revolutionär" ein Gespräch mit der Historikerin und Autorin Heike Specht aus Zürich anläßlich ihrer Veranstaltung in Freiburg am Do. 30.11.2023 mit diesem Titel und dem Untertitel : Mit dem Grundgesetz zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft.

Der Titel wirft Fragen auf: was heißt hier einfach und was revolutionär, wer kämpft und wer verhindert Gleichstellung? Wer wird dabei einbezogen und mitgedacht und wer nicht. und wie ist das mit den Rückschlägen? Und wer bewegt etwas in Gesellschaften.....

