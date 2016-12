Die Wohnungslosigkeit steigt

Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland ist deutlich angestiegen. Diese Nachricht ging am Montag durch die Medien. Die Zahl der wohnungslosen Menschen ist innerhalb von sechs Jahren von knapp 250 000 auf etwa 335 000 Menschen gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Da es keine amtliche Statistik für wohnungslose Menschen gibt, wurden dafür Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe genutzt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft schätzt, dass die Zahl wohnungsloser Menschen auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen werde. Was die Ursachen dafür sind und wie man dem politisch begegnen müsste, darüber sprach Radio Corax aus Halle gestern Morgen mit dem Geschäftsführer der BAG Wohnungslosenhilfe, Dr. Thomas Specht. Zunächst erklärt Herr Specht, wer als wohnungslos in unserer Gesellschaft gilt.