Schwule Welle - Das Magazin vom 5.9.24 u.a. mit Isabell Hertel, Fabian Stumm und dem CSD Erfurt

Nach den Landtagswahlen in Thüringen findet am kommenden Wochenende in der Hauptstadt Erfurt der CSD statt. Was ist geplant, wie ist die Lage für LGBT in Thüringen und wie ordnen die Organisator/innen die Wahlen ein – das erfragen wir Richard vom CSD Erfurt Orga-Team.



Außerdem freuen wir uns auf Fabian Stumm, der vor einem Jahr mit „Knochen und Namen“ sein umfeiertes Spielfilmdebut präsentierte. Er führte nicht nur Regie, er schrieb auch das Drehbuch, spielte eine der Hauptrollen und produzierte (ohne Fördergelder) den Film selbst. Nun kommt am 12. September sein zweiter Spielfilm mit dem Titel „Sad Jokes“ in die Lichtspieltheater. Wir haben ihn vorab gesichtet und freuen uns auf ein Gespräch mit Fabian Stumm im Magazin.



Und wir sind sehr erfreut, die Schauspielerin Isabell Hertel erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Sie spielt seit (fast) dem Beginn die „Ute“ in der RTL-Serie „Unter uns“ und hat über die Jahre viele spannende und bewegende Geschichten darstellen dürfen. Ursprünglich stammt sie aus Baden-Baden und vor ein paar Jahren besuchte sie die Schwule Welle auch in Freiburg. Nun wollen wir mit ihr über ihre Zeit bei „Unter uns“ sprechen, aber auch über das Jubiläum der Serie (30 Jahre) und freuen uns, sie erneut in der Sendung zu haben.



Und wir freuen uns auf die Sängerin Mary B. Good, die uns ihren neuen Song „Darling“ vorstellt.



Dies und mehr diese Woche im MAGAZIN.

Eine Sendung von Hartmut & Alex

Am Donnerstag, 5.9.2024, 19.30h sowie Freitag, 6.9.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 5.9.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.