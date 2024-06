Schwule Welle - Das Magazin vom 20. Juni 2024

Das Magazin am 20.06.2024

Heute im MAGAZIN plaudern mit zwei Künstlern, die wir schon öfters zu Gast hatten:

Wir freuen uns auf den Schauspieler, Musiker und Komponisten Béla Klentze, den Viele vielleicht noch aus seiner Zeit beim Disney-Channel oder auch aus seinen Hauptrollen u.a. in den Serien „Unter uns“ oder „Alles was zählt“ kennen. Oder Sie haben mit ihm bei „Let’s Dance“ mitgefiebert, wobei das nur einige wenige Beispiele aus seinen vielen Projekten sind.

Inzwischen hat er die Band „Stairway To Violet“ gegründet und uns mit vielen beeindruckenden Songs und spielfilm-ähnlichen Videoclips dazu beglückt. Und nun aktuell stellt er uns mit „Save The Planet“ ein sehr nachdenklich machendes Werk vor, dass uns mahnt, die aktuelle Lage deutlich zu entschärfen. Ob es Kriege wie der in der Ukraine sind, ob es die Klimaerwärmung ist oder ob er auf die Vermüllung der Meere hinweist – er macht es mit viel Engagement, Herzblut, guter Musik und eindrucksvollen Bildern. Und dafür begab er sich auch ins Kriegsgebiet und half der Bevölkerung. Oder er drehte tatsächlich in Grönland.

Wir plaudern mit Béla Klentze über seinen Song „Save The Planet“, die gefährenlichen Dreharbeiten dazu (die drei Jahre andauerten!) und er hat uns sogar noch eine Premiere mitgebracht. Und zu Verlosen gibt es auch noch was …



Außerdem freuen wir uns auf Marc Gruppe von „Titania Medien“, der kürzlich eine neue Ausgabe der Reihe „Gruselkabinett“ – sogar mit queerem Bezug – herausbrachte. Das Hörspiel heißt „Heimlich“ und thematisiert einen wahren Spukfalls aus dem England der 30er Jahre.

Aber wir plaudern auch über weitere Projekte mit ihm und fragen nach, wie ihm kürzlich die Premiere des Musicals „Liebe stirbt nie“ in Magdeburg gefallen hat.



In den Nachrichten beleuchten wir einige besorgniserregende Anträge, die die AfD neulich im Bundestag verlegte. Und wir schauen nach Koethen, wo am vergangenen Wochenende CSD war. Außerdem ist ja auch in Freiburg am Wochenende CSD … all das ist heute Thema!



Im Studio: Alex und Hartmut

Am Donnerstag, 20.6.2024, 19.30h sowie Freitag, 21.5624, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 20.6.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.