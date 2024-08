Schwule Welle - Das Magazin vom 8. August 2024

Das Magazin vom 8. August 2024

Ein Reigen von Gästen, dazu sehr unterschiedliche Musik und viele Infos erwarten Euch im aktuellen MAGAZIN.



Ein Schwerpunkt ist der CSD in Nierstein, der am 7.9. stattfinden wird. Im vergangenen Jahr fand in der rheinland-pfälzischen Stadt zum ersten Mal ein CSD statt, dem nun ein zweiter folgt. Wir sprechen darüber mit dem Sänger, Komponisten und Produzenten Timo Schniering und außerdem mit Robin, Vorstand der Jugendvertretung Rhein-Selz sowie Mitorganisator des CSDs.



Außerdem ziehen wir Bilanz beim gemeinsamen CSD in Haßfurt und Schweinfurt, Unterfranken. Daniel sprach mit Lor vom Queer UFO e.V. Mit viel Fingerspitzengefühl wurde ein Safe Space für die Menschen in den fragmentierten Landkreisen geschaffen. Dank Gottesdienst, Parade und Familienfest war die Veranstaltung für Menschen aller Lebenswege zugänglich.



Eine gänzlich andere Veranstaltung besuchten Sebastian und Hartmut, die beide zum ersten Mal bei Wacken Open Airteilnahmen und auch dort deutlich queere Entdeckungen machten. Was genau, das berichten sie im "Rosaroten Wacken-Tagebuch".



Und wir freuen uns auf Julian Wejwar, seines Zeichen Musical-Darsteller, Sänger, Regisseur, Choreograph und Kenner der Szene. Mit ihm plaudern wir u.a. über "Mamma Mia", "Legally Blonde", "Moulin Rouge" und "Mrs. Doubtfire".

Im Studio: Alex und Hartmut, außerdem ist uns Daniel zugeschaltet

Zu hören am Do., 8.8.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 9.8.24, ab 13.30 Uhr. Ab dem 8.8.24 22:00 Uhr ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.