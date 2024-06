SENDUNG ZUM CSD FREIBURG 2024

Am 22. Juni 2024 fand in Freiburg der CSD statt. Trotz anfänglichen Regens strömte viele Menschen zusammen, um für Vielfalt, Menschenrechte und für die Belange von LGBTIQ+ zu demonstrieren. Einig war man vor Ort in der Haltung gegen Rechts. Durch die aktuellen Europawahlen saß der Schock bei Vielen noch immer tief, dass der Rechtspopulismus offenbar viele Menschen in Europa fest im Griff hat. Dieser Sorge war auch das Motto des CSD geschuldet: "Aus die Maus - Sendeschluss für rechte Hetze".



Die Schwule Welle war vor Ort und präsentiert nun in einer Sendung Auszüge aus der Kundgebung.

U.a. hören wir Ulrich von Kirchbach, Freiburgs Bürgermeister für Kultur, Jugend und Soziales sowie Integration Freiburg.

Statements gab es auch von der Rosa Hilfe Freiburg, der Bunten Jugend und von Nour.



Nach der Parade sprachen wir u.a. mit

der Rosa Hilfe Freiburg,

Fluss e.V. Freiburg,

Checkpoint Aidshilfe Freiburg,

Studies gegen Rechts

und Queer Amnesty.



Außerdem führten wir voran ein ausführliches Interview mit Ronny Pfreundschuh vom CSD-Verein Freiburg.



Eine Sendung von Hartmut für die Schwule Welle Freiburg.