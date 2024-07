Schwule Welle - Das Magazin vom 11. Juli 2024

Das Magazin am 11.07.2024

Das Magazin beschäftigt sich wie gewohnt mit aktuellen Themen und wir beleuchten viele unterschiedliche Themen.



Ein Thema wird der CSD in Pirna sein, der am 13. Juli in der sächsischen Stadt stattfinden wird. Die Wahl eines AfD-Kandidaten zum Oberbürgermeister hat die Arbeit erschwert, gleichzeitig aber erfährt der Verein viel Unterstützung aus der gesamten Bundesrepublik. Wir sprechen mit CHRISTIAN HESSE und THOMAS KALINA über den Aktionstag.



Daniel hat mit der Freiburger Dragqueen CHLOE DE LA CHOCO gesprochen, die beim CSD Freiburg von einer fremden Person angespuckt wurde. Trotz dieses Angriffs zeigt sich CHLOE entschlossen und unbeirrbar. Sie äußert zwar Sorgen über die zunehmenden Übergriffe gegenüber queeren Menschen und die Sicherheit ihrer Freunde, lässt sich jedoch von solchen Rückschlägen nicht einschüchtern - CHLOE bleibt weiter laut und sichtbar.



Auch der Sänger, Komponist und Produzent TIMO SCHNIERING sorgt sich um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und beschäftigt sich in seinem neuen Song "Manchmal" mit dem Thema. Wir werden mit ihm live in der Sendung plaudern. U.a. geht es auch um seinen Song "Friends Don't Fight" und seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg.



Im Studio: Alex, Daniel und Hartmut

Am Donnerstag, 11.7.2024, 19.30h sowie Freitag, 12.7.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 11.7.2024, ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.