Schwule Welle - Die Weihnachts-Show

Ho - ho - ho ...! Auch in diesem Jahr präsentiert die Schwule Welle eine schrille, besinnliche und heitere Weihnachts-Show, in der wir uns liebe Gäste unserer Sendung einladen, über Weihnachten plaudern, das Jahr Revue passieren lassen, in die Zukunft blicken …

U.a. schalten wir auch quasi direkt auf den roten Teppich, wo uns Genís von der Schwulen Filmwoche Freiburg vom Weihnachts-Spezial im Kino Kandelhof berichten wird.

Dann freuen wir uns auf die großartige Dita Whip, mit der wir über Weihnachten und das neue Jahr 2019 plaudern. Und unser lieber Radio-Kollege Jochen von der Sendung Chrono-Chartory kommt zu uns. Er beschäftigt sich demnächst ausführlich mit James Bond — gibt es in den Filmen auch schwule Aspekte? Mal nachfragen.

Aber das sind nur ein paar Aspekte unserer Weihnachtsshow. Für Glühwein und Gebäck wird gesorgt sein und wir freuen uns auf noch weitere spannende Gäste.

Darunter auch die Schauspielerin Isabell Hertel (die „Ute Fink“ aus der TV-Serie „Unter uns“), die Hartmut in Köln traf.

Im Studio: Hartmut, Alex, Dieter und Sebastian

Und: wir laden uns einen unserer „Hörer“ ein … Er bekommt einen Ehrenplatz im Studio!

