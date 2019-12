Schwule Welle - Die Weihnachtsshow 2019

Weihnachten im Studio

HO-HO-HO …! So kurz vor dem Feste laden wir uns liebe Gäste ein, plaudern über das Jahr, über Weihnachten, über Erreichtes und Projekte.

Zu Gast heute ist Adrian von FLUSS e.V., der uns von einer Kampagne mit dem Titel „Freiburger_Innen (un-)sichtbar? Queeres Leben in Freiburg“ berichten wird.

Außerdem Rüdiger von der Website www.co30interaktiv.de, die sich vor allem an Menschen richtet, die mit Ü30 ihr Coming Out haben und mit Gleichgesinnten schreiben wollen.

Musikalische Gäste sind Laura, Johannes und Jan von HAIRBALL REMEDY, ein junges Trio, das mit einer bunten Mischung aus Jazz, Blues, Swing, Folk und Country mit Witz und Originalität zwischen den Genres jongliert und akustische und handgemachte Livemusik für die Gourmets unter den Musikliebhaber*innen macht. Mit Kontrabass, Gitarre, Geige und Gesang schreiben wir Lieder zum Zuhören, zum Mitsingen, zum Tanzen, zum Lachen und zum Träumen.

HAIRBALL REMEDY

Und … morgen fällt in Köln-Böcklemund die letzte Klappe der „Lindenstraße“. Wir fragen den Schauspieler Georg Uecker, wie überraschend das Ende der Serie für ihn kam. Georg Ueckerspielt den „Carsten Flöter“ und ging 1987 in die TV-Geschichte ein, da der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen große Wellen hervorrief.

Und natürlich präsentieren wir Euch viel (Weihnachts)Musik, geben einen TV- bzw. Netflix-Serien-Tipp ab und haben Nachrichten aus der Schwulen Welt mit im Gepäck.

Georg Uecker 2014 © WDR/Steven Mahner

Also: setzt schon mal den Glühwein auf, stellt das Weihnachts-Gebäck in Reichweite und genießt! HO-HO-HO!

Im Studio: Hartmut, Sebastian und Alex