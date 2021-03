Das Magazin – Promi-Spezial mit Nina Weisz und Jan Ammann

Nina Weisz

Heute freuen wir uns auf zwei sehr spannende Gäste: dieund der. Beiden ist gemein, dass sie ab dem 15. März 2021 zum ersten Mal in derzu sehen sein werden. Sie übernehmen die Rollen von „Corinna“ und „Chris Weigel“. Die beiden Figuren waren in den ersten Jahren der Serie von Cecilia Kunz und Oliver Bootz verkörpert worden. Seit 23 Jahren waren sie aber in der täglichen Serie nicht mehr zu sehen gewesen.Nun also tauchen sie in einer neuen Besetzung wieder auf.spielte bis 2008 auf vielen Bühnen Theater, u.a. in Mainz, Aachen und Bonn. Seit 2008 sah man sie vermehr vor der Kamera. Neben vielen Werbeclips z.B. in dem preisgekrönten Kurzfilmoder in Serien wieoder. Für ihr Engagement bei „Unter uns“ kehrte sie aus Berlin wieder nach Köln zurück, im vergangenen Dezember war ihr erster Drehtag. Mit ihr wollen wir über ihre bisherige Karriere plaudern und über ihren Einstieg in die Erfolgsserie.

ist einer der ganz großen auf den deutschsprachigen Musical-Bühnen. Für viele Fans des Musicalsgilt er als DER „Graf Krolock“, er spielte Hauptrollen in, „und in mehreren Inszenierungen von Shows um den legendären bayerischenJan Ammann erhielt bereits viele Preise, 2019 z.B. fürdenals. Nun spielt er auch parallel zu seiner Musical-Karriere in die Erfolgsseriean.

Und er bringt uns auch drei CDs seines aktuellen Albums „Wunder geschehen“ mit, die wir verlosen dürfen.

Wir freuen uns aus auf spannende Gespräche und viel Musik!

Im Studio: Hartmut und Alex