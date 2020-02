Das Magazin - Feb. 2020

Unser Magazin ist dieses Mal geprägt von drei spannenden Gästen. So sprechen wir mit der Schauspielerin und Kabarettistin ANDREA BRIX, die derzeit bei „Unter uns“ als „Roswitha Küpper-Pütz“ zu erleben ist. Sie spielte schon mit Legenden wie Heinz Erhardt, Harald Juhnke, Karin Dor oder Günther Pitzmann, viele Jahrzehnte stand sie auf der Bühne des Berliner Kabaretts „Die Stachelschweine“. Eine spannende Künstlerinnen-Karriere und wir freuen uns darüber, dass sie ihre Erinnerungen mit der Schwulen Welle teilt.

Dann sprechen wir auch mit MARC GRUPPE von Titania Medien, der mit seinem Partner mehrere atmosphärische Hörspiele u.a. in der Reihe „Grusel-Kabinett“ produziert – darunter auch einige ganz offen mit queerer Thematik. Derzeit sind sie mit einem Sherlock-Holmes-Hörspiel für den HörKules nominiert und Ihr könnt noch für sie abstimmen. Mehr dazu in unserem Gespräch.

Und wir freuen uns auch den Schauspieler, der in viele Theater-, TV- und Filmrollen zu erleben war und ist. Wir sprachen schon häufiger mit ihm über seine Titelrolle in der schwulen Komödie „Patrick 1,5“.Nun überraschte er uns: er stieg in einen Spukkeller! Was er dort tat und warum überhaupt – das fragen wir ihn in der Sendung.

Dazu kommen natürlich noch die Nachrichten aus der Schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise.

Im Studio: Hartmut, Dieter und Alex