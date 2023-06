Schwule Welle - Das Magazin vom 1. Juni 2023

Vom 7. bis 11. Juni finden in die 32. Freiburger Lesbenfilmtage im Kommunalen Kino statt. Wir freuen uns auf Barbara und Emriye aus dem Team des Festivals, die uns das Programm vorstellen werden.



Ein weiteres Schwerpunktthema ist UGANDA und das LGBT-feindliche Gesetz, das vor wenigen Tagen vom Präsidenten unterzeichnet wurde. In dem Zusammenhang berichten wir auch von der Welturaufführung der Doku "Out of Uganda"und hören in das Q&A mit dem Regisseur Rolando Colla hinein, dass QUEERAMNESTY bei der 39. Schwulen Filmwoche Freiburg führte.



Außerdem freuen wir uns auf den Schauspieler Knut Berger, der u.a. vom Film "Knochen und Namen" berichten wird.



Der schweizer Entertainer Michael von der Heide stellt bei uns seinen neuen Song "Hole In My Heart" vor, den er zusammen mit Eve Gallagher am Freitag herausbringen wird.



Und wir freuen uns auf den queren Musiker Aquario, der zusammen mit Bianca Aristía den Song "Features"mitbringen wird.



Außerdem erinnern wir an den Journalisten (taz, Der Spiegel) und Autoren (u.a. "Die Kapsel") Martin Reichert, der in der vergangenen Freitag überraschend verstorben ist.

Im Studio sind live: Hartmut und Alex

Zu hören im Livestream auf www.rdl.de ab 19:30 Uhr am 1.6.2023 und ab 13:30 Uhr am 2.6.2023.