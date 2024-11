Schwule Welle - Das Magazin vom 14. November 2024

Drei interessante Schwerpunkte hat unser MAGAZIN am 14. November. Wir sprechen mit Martin Mayer, der für die Alemannische Bühne Freiburg die Komödie "Der König vo de Narre" inszeniert hat und auch eine der Hauptrollen spielt. Basierend auf dem Film-Klassiker "Der Hofnarr" wurde der Stoff für die Bühne bearbeitet und ins alemannische übertragen. Wir plaudern mit Martin Mayer darüber und natürlich auch über das Jubiläum "100 Jahre Alemannische Bühne".



Darüber hinaus freuen wir uns über den Sänger und Schauspieler Michael von der Heide, der uns zur Adventszeit sein neues Album "Noël Noël" mitbringt. Der schweizer Entertainer vereint darauf brandneue Weihnachtslieder mit auserlesenen, überraschenden Trouvaillen sowie einige Weihnachts-Standards in neuen, überraschenden, adaptierten Versionen. Bombastischer Swing Jazz wechselt sich ab mit feinen Pop-Perlen,

Folksongs und Chansons sowie einer Prise Bossa Nova. Wir haben uns schon reingehört und bereits in der ersten Hälfte des November wurde uns wahrlich warm ums Herz. Daher sprechen wir mit Michael von der Heide darüber - und außerdem fragen wir nach, was er zum ESC in Basel erzählt. Werden da Erinnerungen an seine eigene ESC-Teilnahme wach?



Die Freiburg Dragqueen Dita Whip feierte am vergangenen Sonntag am Freiburger Wallgraben Theater die Welturaufführung ihrer die Mockumentary „Homolobby & Popolismus“. Wir waren vor Ort, moderierten das Q&A und fingen auch viele O-Töne der Premierengäste ein. Mehr dazu in unserer Sendung.



Im Studio sind: Hartmut, Alex und Daniel

Am Donnerstag, 14.11.2024, 19.30h sowie Freitag, 15.11.24, 13.30h bei rdl.de sowie radio.grenzenlos.ch. Ab Donnerstag, 14.11.2024, um ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.