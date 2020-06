Schwule Welle - Promi-Spezial (Juni 2020)

In der Schweiz steht das Thema “Queer” in diesem Jahr sehr im Mittelpunkt. Am 9. Februar 2020 hatte eine Volksabstimmung die Diskriminierung und den Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung mit 63,1 zu 36,9 eindeutig verboten.

Am 11. Juni nun winkte der Nationalrat mit 132 Ja-Stimmen, 52 Nein-Stimmen sowie 13 Enthaltungen sechs Jahre nach Einreichung durch die Grünliberale Fraktion die “Ehe für Alle” durch.

Nun muss diese Frage noch vor den Ständerat und am Ende gibt es auch noch eine Volksabstimmung.

Dennoch schon jetzt ein sehr erfolgreiches Jahr für queere Menschen in der Schweiz.

Gleichzeitig aber gibt es auch Meldungen von homo- und transphoben Attacken, die die Freude trüben.

Unter anderem darüber wollen wir mit zwei sehr engagierten schweizer Persönlichkeiten sprechen.

Zum einen mit dem Sänger, Entertainer, Tänzer und Schauspieler Michael von der Heide, der bereits zwölf Alben herausbrachte, unter Christoph Marthaler am Royal Opera House in London mit dem Singspiel „King’s Size“ gastierte, in unzähligen TV-Shows auftrat und auch schon die Schweiz beim Eurovision Sing Contest vertrat. Aktuell ist sein neues Album „Rio – Amden – Amsterdam“ herausgekommen, in dem er auch seine jazzigen Seiten zeigt.

Ein spannender Gast, über den wir uns sehr freuen!

Und auch unser zweiter Gast ist (nicht nur) in der Schweiz überaus bekannt:

Vor einigen Jahren plauderten wir schon einmal mit Ernst Ostertag, damals ging es u.a. um den Film „Der Kreis“, der seine und die seines Partners Röbi Rapp (+2018) erzählte. Beide erlebten die queere Geschichte der Schweiz seit den 60ern bewusst mit und sie engagierten sich für die LGBT-Szene.

Nun freuen wir uns darauf, erneut mit Ernst Ostertag reden zu dürfen. In den letzten Monaten stand das Thema „LGBT“ in unserem Nachbarland ja sehr im Mittelpunkt, u.a. ging es um die „Ehe für Alle“. Wir will darüber mit Ernst Ostertag reden und wissen, wir er die aktuelle Lage einordnet.

Darüber hinaus haben wir noch weitere Themen in unserer Spezial-Ausgabe des „Magazins“. Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Spannende Gäste und bunte Themen sind garantiert.

Im Studio: Hartmut und Alex