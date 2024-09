GayMusic - September 2024

Was gibt es Neues fürs schwule/queere Ohr?

Wir haben uns umgayhört für Euch und präservativieren Euch Neues, Aktuelles und Klassisches.

BOAHROBIN! - Musique Front_Cover_by_Martin_Scherenberger

Mit dabei sind die Jungs von, die uns ihr neuestes Album "" mitgebracht haben. In einem exklusiven Interview sprechen wir darüber.

Wie der Name der Sendung schon vermuten lässt, wird viel Musik im Mittelpunkt der 90 Minuten stehen. U.a. von Daniel Johnson, Sam Smith, John Riot, Will Young, Tim Fischer, Sam Vance-Law, Malediva, Teemo, Martin O'Neil und vielen mehr.

Eine Sendung von Dieter

Am 19.09.2024 ab 19:30 Uhr in der Erstausstrahlung und am 20.09.2024 ab 13:30 Uhr in der Wiederholung über UKW 102,3 MHz terrestrisch im Dreieckland und weltweit über den Livestream bei rdl.de. Ab dem 19.09.2024 21 Uhr für 1 Woche komplett in der Mediathek zum Nachhören.