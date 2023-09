GayMusic Spezial: Golden Summer

Der Sommer neigt sich, zumindest im Kalender, dem Ende zu. Eine gute Gelegenheit nochmal etwas zurück zuschauen, oder besser gesagt, zurück zuhören. Wir bieten Euch ein buntes Potpourri an Songs die eines gemeinsam haben. Alle Künstlerinnen und Künstler haben der Schwulen Welle schon im Interview Rede und Antwort gestanden. Als Dank dafür kommen sie heute bei uns nochmal geballt musikalisch "zu Wort".

Freut Euch auf Jordan Hanson, Pudeldame, Out of the Blue, Sam Vance-Law, John Riot, Keye Katcher, Stairway to Violet, Nico Went, Michael von der Heide, Jendrik Sigwart, Valentina Monetta, Nathan Trent, Krista Siegfrieds, Emmelie de Forest, Nico Alesi, Cassy Carrington, Martin O'Neill, Joe and Jake, Boah Robin!, Micha & Dan, Kay Shanghai, Marcella Rockefeller, Gleißer und MKSM.



Live im Studio: Alex