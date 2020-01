GayMusic - Eine Reise in die Welt des Musicals

Diese Woche haben wir wieder spannende Gäste: das MONDO MUSIKTHEATER ist bei uns im Studio und stellt die Weltaufführung des Musicals „Freiburg liegt am Meer“ vor. Irritierender Weise haben sich darin die Männer selbst abgeschafft …! Was ist passiert?

Wir fragen geschockt nach … Und hören mal in die Musik des innovativen Stückes rein – ganz exklusiv!

Der Sänger, Schauspieler und Entertainer Nico Alesi stellt uns seinen neuesten Song „A Place To Go“ vor, erzählt von seiner Zeit als Künstler auf einem Luxusliner und seinem aktuellen Stück „Honig im Mund“ am Freiburger Cala Theater. Wir freuen uns auf seinen Besuch in unserem Studio.

Und: der Schauspieler und Moderator Thomas Goersch tut mit anderen mutigen Zeitgenossen (darunter Zachi Noy aus „Eis am Stil“) etwas Außergewöhnliches: Sie wagen sich drei Tage und Nächte in einen „Spuk-Keller“ und wagen schaurige Experimente. „Das Poltergeister-Experiment“ startet am 16.1. und mindestens zwei (schwule) Freunde der Welle sind mit dabei. Wir sind gespannt.

Dazu gibt es News aus der Schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise.

Im Studio: Hartmut und Alex

Nico Alesis Video bei YouTube