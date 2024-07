Kessel Pinkes – ESC Special

Wir hatten in der Vergangenheit viele illustre Gäste in der Sendung, die uns Rede und Antwort standen. Und damit diese Radioperlen nicht in den Archiven verstauben, präsentieren wir Euch heute wieder ein Potpourri an Interviews und O-Tönen von ausgewählten Gästen, die eines gemeinsam haben: Sie haben bereits am Eurovision Song Contest teilgenommen, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Auch Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs sind dabei.

Musikalisch aufgepeppt wird das Ganze mit den jeweiligen ESC-Songs der Interviewten und den diesjährigen Beiträgen der entsprechenden Länder.

Freut Euch auf die ESC-Stars Emmelie de Forest, Krista Siegfrids, Nathan Trent, Joe and Jake, Jendrik Sigwart, Valentina Monetta, Ralph Siegel und Michael von der Heide.

Live im Studio: Alex