Ein Kessel Pinkes mit Schuss

Normalerweise wühlen wir für „Ein Kessel Pinkes“ in unseren Archiven um für Euch unsere schönsten Radioperlen auszugraben. Doch diesmal präsentieren wir Euch brandaktuelle Gespräche mit Gästen die gerade in aller Munde sind.

Zum einen sind das die norddeutschen Smart’n’Sexy-Popper PUDELDAME um den Sänger und Schauspieler Jonas Nay die Ende März ihr Debütalbum „Kinder ohne Freunde“ veröffentlicht haben. PUDELDAME, das sind, neben Jonas Nay, David Grabowski, Nico Bauckholt und Jon Ander Klein. David und Jonas werden uns am Telefon Rede und Antwort stehen. Dazu gibt es die passende Musik aus dem neuen Album.

Jendrik Sigwart

Und wir werden live mit Jendrik Sigwart sprechen. Ja, genau dieser Jendrik, der am 22. Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten wird. Natürlich werden wir über seinen ESC-Beitrag „I Don’t Feel Hate“, seine Entstehungsgeschichte und die Botschaft dahinter sprechen. Aber der Sänger und Musicaldarsteller hat noch mehr zu berichten. Wir freuen uns mit ihm genau in der Woche zu sprechen, die er zur „Woche gegen Hass“ ausgerufen hat und sind schon gespannt, was es damit auf sich hat.

