"Oh Happy Gay" mit den Jungs vom "Hinternhof"

Besonders freuen wir uns in der Märzausgabe der Show "Oh Happy Gay" auf ein exklusives Interview mit den beiden sympathischen Machern des Podcasts HINTERNHOF aus Dresden. Chris und Toni stehen/sitzen/liegen uns Rede & Antwort auf die drängendsten Fragen von Arsch bis Hirn. Richtig gelesen. Denn die beiden Jungs behandeln in ihrem Podcast Themen, die besonders für schwule Männer und Paare interessant sind. Aber natürlich dürfen alle Menschen den Podcast (und auch unser exklusives Interview mit Chris & Toni) anhören. Welche Themen das sind, erfahrt Ihr in der Sendung.

Z.B. vonden vier feschen Jungs aus den Hansestädten Lübeck und Hamburg.Ihre neue Single und Videoist ein Song auf die Schönheit des blind Verliebtseins:"Mein Mann ist schön - von hinten von vorn ist er immer ein Dorn in den Augen der Frauen auch die Männer sie schauen - oh mein Mann ist so schön" -ist aber vor allem auch großartiges Statement der Band gegen Homophobie auf der Welt. Und wir stellen Euch den Song vor. In der Band ist übrigens der Schauspieler Jonas Nay . der schon seit 15 Jahren nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken ist.

Außerdem im Programm die neueste Singles von Marcella Rockefeller und Man-On-Man.

Musikvideo zu "Schön" von "Pudeldame"