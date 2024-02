Ein Kessel Pinkes – MusicUpdate

Update: Wir hatten die Ehre und Freunde Euch den Song "Herr K." von Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Joshua Lange feat. David Nádvornik vorab zu präsentieren. Ein Song gegen den Faschismus, ein Song über das Mitläufertum, ein Song der erzählt, wie gefährlich Schweigen sein kann.

Leider ist uns in der Livesendung neben Peter Plate und Ulf Leo Sommer ein falscher Name als Autor reingerutscht. Hier oben im Text steht jedoch das richtige Autoren-Trio.

Wir hatten in der Vergangenheit wieder einige illustre Gäste in der Sendung, die uns Rede und Antwort standen. Und damit diese Radioperlen nicht in den Archiven verstauben, präsentieren wir Euch heute wieder ein Potpourri an Interviews und O-Tönen von ausgewählten Gästen, die eines gemeinsam haben: Sie sind alle Musikschaffende. Und da die Interviews zwischen einem guten Jahr und fast 10 Jahre alt sind, spannen wir einen Bogen in das Jetzt und peppen das Ganze mit aktueller Musik unserer Gäste auf.

Freut Euch auf die Sänger und Musicaldarsteller Mave O’Rick, Jendrik Sigwart und Nico Went, die Musicaldarstellerin Yasmina Hempel, die Sängerin Marcella Rockefeller und die Elektropop-Band Pudeldame.

Und wenn wir mit Jendrik einen ESC-Teilnehmer in der Sendung haben, ist das eine guter Anlass einen Blick auf die Teilnehmer des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest 2024 zu werfen, der in 2 Wochen in Berlin stattfinden wird.

Eine Sendung von Alex