Der rosarote Kaffeeklatsch - Eggnog with Cinnamon - zum Nachhören

Wir laden wieder zum gemütlichen Plausch. Kurz vor Weihnachten kommen wir nicht drumherum, das „Fest der Liebe“ in den Mittelpunkt unserer Plauderei zu stellen. Und dazu haben wir auch zwei ganz besondere Gäste eingeladen, bei denen die Liebe quasi zum Berufsbild gehört, zumindest auf der Bühne.

Es sind die Muscialdarstellerin bzw. der Musicaldarsteller Yasmina Hempel und Nico Went, die in Bälde in dem brandneuen Musical „Romeo und Julia – Liebe ist Alles“ in Berlin auf der Bühne stehen werden. Mit Ihnen wollen wir über diese neue Musicalproduktion von Peter Plate und Ulf Leo Sommer sprechen, aber auch über andere Aspekte ihres Künstlerlebens. Und wir werden die beiden bereits veröffentlichten Songs aus dem Muscial hören. Und auch die beiden Macher des Musicals, Peter Plate und Ulf Leo Sommer, werden zu Wort kommen.

Damit wir aber nicht zu sehr in Besinnlichkeit ertrinken, darf auch gelästert werden. Seid dabei wenn wir bei Eggnog und Cookies über besinnliche, amüsante, kritische und vielleicht auch schreckliche Seiten des Weihnachtsfests plaudern. Wir haben den Glühwein durch Eggnog ersetzt, weil wir auch einen Blick über die Landesgrenzen wagen wollen. Das alles aus einem rosaroten Blickwinkel und garniert mit einer gehörigen Portion Musik.

Im Studio: Alex, Dieter und Hartmut