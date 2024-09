Das Bündnis Palestinians and Jews for peace rufen zu einer Demo gegen den Krieg in Israel und Palästina und gegen die Kriegsgefährdung der ganzen Region auf. Die Demo ist am 20.09.2024 in Köln. Zu ihrem Anliegen, ihrer Arbeit und ihren Forderungen sprach ich heute Morgen mit Swetlana Nowoshenowa von Palestinians and Jews for Peace.

s.g.